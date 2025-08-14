Минэнерго Казахстана: БТД остается приоритетом для Астаны, Баку–Супса сохраняется в числе перспективных маршрутов

Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан на данном этапе является более предпочтительным для казахстанских грузоотправителей, но вопрос доставки нефти из Казахстана на мировые рынки по западному трубопроводу Баку-Супса остается в портфеле потенциальных проектов.

Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан на данном этапе является более предпочтительным для казахстанских грузоотправителей, но вопрос доставки нефти из Казахстана на мировые рынки по западному трубопроводу Баку-Супса остается в портфеле потенциальных проектов.

Об этом казахстанскому бюро Report заявили в министерстве энергетики Казахстана.

В ведомстве подчеркнули, что проработка новых транзитных маршрутов является сложным, многогранным процессом, требующим детального анализа и взвешенных решений.

“В первую очередь, речь идет о долгосрочной энергетической безопасности страны и обеспечении стабильных экспортных доходов. В настоящее время, исходя из комплексной оценки коммерческих условий, маршрут Баку-Тбилиси-Джейхан является более предпочтительным для казахстанских грузоотправителей. Ключевым фактором является его прямой выход в Средиземное море, что позволяет избежать дополнительных логистических издержек, связанных с перевалкой и прохождением турецких проливов”, - заявили в Минэнерго.

Таким образом, по словам представителей ведомства, [при выборе маршрута] фокус внимания направлен не на отдельные технические аспекты как состояние инфраструктуры или возможности портов, а на совокупную экономическую эффективность всего маршрута.

“На текущем этапе она выше у направления БТД. Вместе с тем, маршрут Баку-Супса сохраняется в портфеле потенциальных проектов как важное стратегическое направление. В долгосрочной перспективе, по мере роста экспортных объемов и при появлении выгодных коммерческих условий, этот маршрут может быть задействован для дальнейшей диверсификации поставок”, - подчеркнули в Минэнерго РК.

В ведомстве добавили, что вопрос конкретных объемов транспортировки по западному трубопроводу будет напрямую увязан с его коммерческой привлекательностью.

“Как только экономика проекта станет конкурентоспособной по сравнению с действующими маршрутами, будут определены и соответствующие объемы поставок”, - отметили в ведомстве.

Напомним, что в 2022 году между КМГ и Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) было подписано генеральное соглашение о транзите казахстанской нефти. В марте 2023 года, была осуществлена тестовая отгрузка 7 тыс. тонн нефти с месторождения Кашаган через Азербайджан.

В марте 2024 года КМГ и SOCAR заключили соглашение о поэтапном увеличении транзита нефти через территорию Азербайджана. Согласно документу, объем поставок планируется увеличить до 2,2 млн тонн в год.

В 2023 году из порта Актау в направлении Азербайджана было отгружено около 1,1 млн тонн казахстанской нефти для последующего экспорта по БТД, в 2024 году - 1,4 млн тонн. В 2025 году экспорт нефти по БТД планируется объеме 1,7 млн тонн.