Мевлют Чавушоглу: Лишний газ из России будет перенаправлен в TANAP

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Между Турцией и Россией стоят такие важные проекты, как "Турецкий поток" и АЭС "Аккую".

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Время по проекту АЭС "Аккую" будет ускорено. Будут продолжены обсуждения в связи с проектом "Турецкий поток" и в самые кратчайшие сроки начнутся работы. Этот проект заменит российский газ из "Западного потока". В год будет транспортироваться 16 млрд. кубометров газа, лишний объем будет перенаправлен в Трансанатолийский трубопровод (TANAP)", - отметил министр.

"Мы планируем завершить этот проект в 2018 году, и этот газ будет доставлен в Европу", - подчеркнул М.Чавушоглу.