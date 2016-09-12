Мексика планирует сократить бюджет госнефтекомпании Pemex

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Мексика в рамках проекта по бюджету на 2017 год сократит бюджет государственной нефтегазовой и нефтехимической компании Pemex на 5,3 млрд долларов США до 20,7 млрд долларов США, сообщает Report со ссылкой на Platts.

Подобное сокращение связано с падением добычи нефти до 1,928 миллионов баррелей/день, что является наименьшим показателем с 1980 года и на 43,3% ниже пика добычи нефти 3,4 баррелей/день в 2004 году.

Проект бюджета, представленный министром финансов Мексики Хосе Антонио Меде законодателям, включает в себя урезание в целом на 12,9 млрд долларов США.

Нефтепроизводство Pemex падает подряд последние 11 лет. С июля этого года производство компании составило 2,2 млн баррелей/день.