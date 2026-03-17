Мамытканов: Отношения Азербайджана и Кыргызстана в энергетике выходят на новый уровень

Взаимодействие между Азербайджаном и Кыргызстаном в сфере энергетики выходит на новый этап.

Об этом в интервью Report заявил посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов.

По его словам, в декабре 2025 года в ходе заседания межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству рассматривался вопрос углубления сотрудничества между компанией SОСAR и соответствующими структурами топливно-энергетического комплекса Кыргызстана: "Ранее главы наших стран уже дали старт их тесному взаимодействию по поставкам горюче-смазочных материалов (ГСМ - ред.) из Азербайджана в Кыргызстан. В настоящее время взаимодействие в сфере энергетики выходит на новый этап их развития в перспективные совместные проекты по разведке, добыче, переработке и реализации продукции".

Он отметил, что вопросы "зеленого" перехода и развития энергокоридоров являются перспективными направлениями сотрудничества.

"Делается ставка на расширение партнерства компании SOCAR с кыргызскими компаниями, работающими в этой сфере. Здесь важен обмен опытом в гидроэнергетике, диверсификации энергобаланса, доступа к новым рынкам (Европа - ред.), обмен технологическими инновациями", - подчеркнул посол.

Максат Мамытканов добавил, что Кыргызстан рассматривает проект создания Транскаспийского коридора зеленой энергии "Центральная Азия-Азербайджан" как перспективное направление сотрудничества для обмена опытом и технологиями между странами Центральной Азии и Кавказа.

"Сам проект в настоящее время находится в первоначальной стадии реализации, в этой связи кыргызской стороне предстоит сперва провести необходимую работу по юридическому оформлению своих намерений в виде оформления соответствующего документа. После этого Кыргызстан станет полноправным участником проекта наряду с Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном", - добавил он.

