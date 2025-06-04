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Лука Шиппати: По TAP в Европу транспортировано более 47 млрд кубометров газа

Лука Шиппати: По TAP в Европу транспортировано более 47 млрд кубометров газа По Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в Европу на сегодняшний день транспортировано более 47 млрд кубометров газа.
Энергетика
4 июня 2025 г. 15:35
Лука Шиппати: По TAP в Европу транспортировано более 47 млрд кубометров газа

По Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в Европу на сегодняшний день транспортировано более 47 млрд кубометров газа.

Как передает Report, об этом сообщил управляющий директор TAP Лука Шиппати в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума.

По его словам, из общего объема на долю Италии приходится 39 млрд кубометров газа.

"Мы предложили возможность ежедневно, в краткосрочной перспективе, максимально использовать мощность с учетом текущих условий эксплуатации. И мы продолжим это делать. К слову, как уже говорилось ранее, с 1 января мы предоставим рынку дополнительные 1,2 млрд кубометров мощности. Мы активно работаем, все идет по графику, мы это предоставим, и это важно. И в долгосрочной перспективе мы также обеспечим дополнительную краткосрочную мощность", - сказал Л. Шиппати.

Как сообщалось, Трансадриатический газопровод, последний компонент Южного газового коридора, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа из Каспия в Европу, был введен в коммерческую эксплуатацию 15 ноября 2020 года. Газопровод протяженностью 878 км проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. По договоренности между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа должны достичь минимум 16 млрд кубометров в год. В рамках первого этапа расширения газопровода 1 млрд кубометров азербайджанского газа получит Италия, 200 млн кубометров - Албания.

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Версия на азербайджанском языке Luka Şippati: “TAP ilə Avropaya 47 milyard kubmetrdən çox qaz nəql edilib”

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