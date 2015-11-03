​Компания Nobel Oil откроет в Румынии 80-90 топливозаправочных станций

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанская компания Nobel Oil в следующем месяце откроет в Румынии первую топливозаправочную станцию (ТЗС). Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, первая ТЗС будет расположена в городе Яссы на востоке Румынии.

Компания планирует открыть следующий центр обслуживания в городе Констанца.

В целом, в течение 5 лет компания планирует открыть в Румынии 80-90 ТЗС. Румыния станет первой страной, в которой Nobel Oil разместит свои активы в сфере топливного обеспечения.

Nobel Oil будет осуществлять деятельность в этой стране через свою дочернюю компанию Nobel Oil Downstream Romania. Руководит дочерней компанией Джон Лонг.

Отметим, что компания Nobel Oil Downstream Romania прошла регистрацию в Румынии в сентябре 2014 года.

Напомним, что компания Nobel Oil осуществляет деятельность на Каспийском нефтегазовом рынке с 1 июня 2005 года. Дочерняя структура Nobel Oil компания Nobel Oil Exploration & Production Ltd. и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) основали совместное предприятие SOCAR-Umid c долевым участием 20%. В 2010 году SOCAR-Umid открыл нефтяное месторождение "Умид" с большими запасами природного газа (200 млрд. кубометров газа и 30 млн. тонн конденсата).