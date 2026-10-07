Кобахидзе: Контракт с Азербайджаном обеспечивает Грузии 20-летние гарантии по объемам и ценам на газ

Укрепление экономических связей с соседними странами имеет важнейшее значение для Грузии, и в этом контексте договоренности с Азербайджаном обладают особой стратегической ценностью.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.

По его словам, благодаря контракту, подписанному с Азербайджаном, Грузия получила гарантии на 20-летнюю перспективу как по объемам поставок газа, так и по выгодной (низкой) цене.

Глава грузинского кабмина также подчеркнул важность импорта электроэнергии из Азербайджана напрямую, без посредников, что позволяет сократить расходы государственного бюджета.

Кобахидзе особо отметил значимость соглашения с Азербайджаном о совместной эксплуатации нефтепровода Баку–Тбилиси–Супса и терминала Супса, назвав достигнутые договоренности стратегически важными для страны, и поблагодарил азербайджанскую сторону за плодотворное сотрудничество и дружественные отношения.