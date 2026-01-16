Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Казахстан в декабре перенаправил около 300 тыс. т нефти на другие маршруты на фоне ограничений на КТК

    Энергетика
    • 16 января, 2026
    • 08:55
    Казахстан в декабре перенаправил около 300 тыс. т нефти на другие маршруты на фоне ограничений на КТК

    Казахстан в декабре 2025 года перенаправил около 300 тыс. тонн нефти на альтернативные экспортные маршруты в связи с ограничениями поставок через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

    Как передает Report, об этом сообщила национальная компания Казахстана "КазМунайГаз" (КМГ).

    По информации КМГ, в конце прошлого года была оперативно проведена работа по перенаправлению казахстанской нефти через систему АО "КазТрансОйл" для дальнейшей поставки в экспортном направлении.

    "Перенаправленный объем нефти был отправлен по маршрутам в Германию, Китай, по направлению Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), а также через порты Новороссийск и Усть-Луга", - отмечает компания.

    КМГ подчеркивает, что в январе 2026 года, с учетом сохраняющихся ограничений по приему нефти со стороны КТК, мероприятия по перенаправлению поставок будут продолжены.

    В 2025 году объем поставок казахстанской нефти в Германию (на НПЗ города Шведт) составил 2,1 млн тонн, в 2026 году ожидается увеличение поставок до 2,5 млн тонн.

    Поставки в Китай в 2025 году составили 1,1 млн тонн нефти, по БТД - 1,3 млн тонн.

    КТК является основным маршрутом экспорта казахстанской нефти.

    Qazaxıstan dekabrda təxminən 300 min ton nefti digər marşrutlara yönəldib

