Казахстан в декабре перенаправил около 300 тыс. т нефти на другие маршруты на фоне ограничений на КТК

Казахстан в декабре 2025 года перенаправил около 300 тыс. тонн нефти на альтернативные экспортные маршруты в связи с ограничениями поставок через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Как передает Report, об этом сообщила национальная компания Казахстана "КазМунайГаз" (КМГ).

По информации КМГ, в конце прошлого года была оперативно проведена работа по перенаправлению казахстанской нефти через систему АО "КазТрансОйл" для дальнейшей поставки в экспортном направлении.

"Перенаправленный объем нефти был отправлен по маршрутам в Германию, Китай, по направлению Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), а также через порты Новороссийск и Усть-Луга", - отмечает компания.

КМГ подчеркивает, что в январе 2026 года, с учетом сохраняющихся ограничений по приему нефти со стороны КТК, мероприятия по перенаправлению поставок будут продолжены.

В 2025 году объем поставок казахстанской нефти в Германию (на НПЗ города Шведт) составил 2,1 млн тонн, в 2026 году ожидается увеличение поставок до 2,5 млн тонн.

Поставки в Китай в 2025 году составили 1,1 млн тонн нефти, по БТД - 1,3 млн тонн.

КТК является основным маршрутом экспорта казахстанской нефти.