Каладзе: Грузия не будет закупать газ у России, если Баку и Анкара смогут завершить проект "Шахдениз" раньше времени

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ "Если Турция и Азербайджан смогут увеличить темпы строительства трубопровода с месторождения "Шахдениз", то Грузии не придется закупать российский газ".

Как сообщает Report со ссылкой на "Грузия-онлайн", об этом заявил министр энергетики Грузии Каха Каладзе сегодня на конференции Энергетической хартии.

По его словам, если Грузии понадобятся дополнительные объемы газа до 2018 года, то приобретать его страна будет у "Газпрома".

"Если в 2018 году мы сможем получить дополнительные объемы газа, то в 2018 году нам не придется закупать дополнительные объемы у "Газпрома". Однако, те 10%, которые мы получаем за транзит, их мы обязательно получим. Но если до 2018 года у нас возникнет необходимость закупить природный газ, мы это обязательно сделаем", - заявил Каладзе.