Из порта Джейхан экспортировано 19 млн тонн азербайджанской нефти

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В сентябре 2017 года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 1 901 415 тонн азербайджанской нефти.
Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), Госнефтефонду Азербайджана (ГНФАР) принадлежит 1 204 943 тонны этого объема.
За январь-сентябрь текущего года из порта Джейхан экспортировано 19 140 954 тонны нефти, что на 13% меньше чем за аналогичный период прошлого года.
В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода BTC (июнь 2006 года) по 1 октября 2017 года из порта Джейхан на мировой рынок экспортировано 338 975 553 тонны азербайджанской нефти.
Отметим, что азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти.
Günel AbbasovaАвтор новости
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