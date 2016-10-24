Исследование рынка на предмет участия в работах по ПЗуС (EPC(m)) в реконструкционных проектах SOCAR - ОБЪЯВЛЕНИЕ

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена провести реконструкцию и модернизацию своих существующих производственных объектов для увеличения производства моторных топлив и обеспечения возрастающего местного спроса. Качество моторных топлив, которые будут производиться после реализации намеченных работ, будут соответствовать самым последним экологическим стандартам.

Как сообщает Report, для выполнения работы по модернизации предполагается привлечь подрядчика по проектированию, закупкам и строительству (EPC/EPCm).

На текущей стадии SOCAR привлек фирму Practical Solutions Group к проведению исследования рынка и определения перечня потенциальных подрядчиков по EPC(m); в исследовании рассматриваются только компании, имеющие соответствующий опыт и умения в сфере модернизации нефтеперерабатывающих производств, в частности блоков атмосферно-вакуумной дистилляции, каткрекинга и других основных установок, а также объектов общезаводского хозяйства.

Предварительные условия для компаний, желающих участвовать в процессе исследования рынка, следующие:

- Опыт выполнения детального (рабочего) проектирования, закупок и строительства в качестве генподрядчика в рамках проектов реконструкции существующих технологических установок в течение последних 10 (десяти) лет с суммой контракта не менее 400 млн долл США;

- Предлагаемая для Проекта организация должна иметь соответствующий опыт реконструкции нефтеперерабатывающих производств. Минимальные требования к предлагаемому руководящему составу следующие:

* Директор проекта, руководитель строительных работ – опыт работы в данной или аналогичной должности не менее 15 лет,

* Менеджер по инженерно-техническому обеспечению, менеджер по закупкам, менеджер по ОТ, ТБ и ОС и контролю качества - опыт работы в данной или аналогичной должности не менее 10 лет.

- Компания должна иметь соответствующие процедуры, обширный опыт и соответствующие показатели по высочайшим стандартам aspects охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды (HSE) и обеспечения / контроля качества (QA/QC) крупномасштабных реконструкционных работ;

- Компания должна иметь возможность подготавливать подробные планы и процедуры ремонта с указанием на то, как она намерена справляться со сложностями работы в границах существующих технологических установок;

- Компания должна иметь опыт управления вопросами взаимодействия с различными участниками проекта в плане графика, материалов и передвижения рабочей силы;

- Компания должна иметь опыт управления потенциальными проблемами в сфере экологии;

- Компания должна иметь прочное финансовое положение, а также не иметь просроченных обязательств по выплатам налогов или иных обязательных платежей;

- Компания должна иметь возможность получать все установленные применимым законодательством местные лицензии и разрешения;

Если ваша компания соответствует всем вышеуказанным требованиям и заинтересована в участии в данном исследовании и привлечении на следующей стадии, просим вас подтвердить вашу заинтересованность, направив письмо на электронный адрес fbektashi@psg.az не позднее 31 октября 2016 г, чтобы получить вопросник по исследованию рынка, а также назначить контактное лицо для исследования.