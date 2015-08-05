Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Ирак довел суточную добычу нефти до максимального уровня. По информации Deutsche Bank, на данный момент объемы экспортируемой Ираком нефти превышают установленную ОПЕК суточную квоту на 920 тыс. баррелей. В этом плане Ирак отстает от Саудовской Аравии, которая экспортирует на 1,67 млн. баррелей больше установленной суточной квоты.

Как сообщает Report, по мнению аналитиков банка JPMorgan, потенциал роста предложения со стороны Ирака в краткосрочной перспективе более важен, чем вопрос роста добычи Ирана после снятия санкций. Согласно последней информации, Иран активно готовится к наращиванию поставок.Так, министр энергетики Индии Дхармендра Прадхан на следующей неделе посетит Тегеран. В ходе визита будут обсуждаться вопросы совместной разработки месторождения "Фарзад Б", а также перспективы строительства газопровода Иран-Пакистан-Индия.

Отметим, что в эти дни на мировом рынке цена на нефть марки Brent не превышает 50 долларов за баррель из-за отсутствия положительных новостей, которые могут повлиять на подорожание нефти. Вместо этого поток негативных новостей довел стоимость нефти до минимального за 7 лет уровня - 47,7 долларов за баррель. Так, данные мониторинга движений морских судов указывают на то, что экспорт нефти из Ливии в июле вырос до 332 тыс. баррелей в сутки, хотя в июне данный показатель был равен 260 тыс. баррелей в сутки.