IFC может инвестировать в частный энергетический сектор Азербайджана

Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, может инвестировать в частный энергетический сектор Азербайджана.

Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, может инвестировать в частный энергетический сектор Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече председателя правления Агентства по регулированию энергетики (AERA) при Министерстве энергетики Самира Ахундова с делегацией во главе с руководителем IFC по Азербайджану Алией Азимовой.

Согласно информации, AERA и IFC обсудили вопросы партнерства государственного и частного секторов в области возобновляемой энергетики, привлечения частного сектора в область возобновляемой энергетики, экспорта электроэнергии и тарифы.