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IFC может инвестировать в частный энергетический сектор Азербайджана

IFC может инвестировать в частный энергетический сектор Азербайджана Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, может инвестировать в частный энергетический сектор Азербайджана.
Энергетика
21 декабря 2022 г. 12:00
IFC может инвестировать в частный энергетический сектор Азербайджана

Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, может инвестировать в частный энергетический сектор Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече председателя правления Агентства по регулированию энергетики (AERA) при Министерстве энергетики Самира Ахундова с делегацией во главе с руководителем IFC по Азербайджану Алией Азимовой.

Согласно информации, AERA и IFC обсудили вопросы партнерства государственного и частного секторов в области возобновляемой энергетики, привлечения частного сектора в область возобновляемой энергетики, экспорта электроэнергии и тарифы.

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Версия на английском языке IFC may invest in private sector in Azerbaijan's energy field 
Версия на азербайджанском языке IFC Azərbaycanda özəl enerji sektoruna investisiya yatıra bilər

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