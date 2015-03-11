​Хошбахт Юсифзаде: Азербайджан может воспользоваться и "Nabucco"

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В будущем в процессе организации экспорта газа в Европу Азербайджан может воспользоваться трубопроводом "Nabucco". Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде.

"Хочу повторить слова господина президента, который отметил о вероятности использования "Nabucco" как составной части других экспортных трубопроводов", - заявил первый вице-президент.

Х.Юсифзаде добавил, что в азербайджанском секторе Каспийского моря наряду с месторождением "Шах-Дениз", существуют и другие структуры с большими запасами: "В целом, в Азербайджане существует около 2 трлн. 550 млрд. кубометров залежей газа. Так, объем залежей "голубого топлива" в месторождении "Умид" составляет 200 млрд. кубометров, а в месторождении "Абшерон" - 350 млрд. кубометров".