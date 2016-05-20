Грузия обнародовала дополнительные дивиденды от реализации проекта Южного газового коридора

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Грузия ожидает от проекта Трансадриатического трубопровода (TAP), фундамент которого был заложен несколько дней назад в греческих Салониках, роста инвестиций, усиления энергетической безопасности и получения дополнительного количества дешевого газа.

Как передает Report, об этом сообщила "Коммерсанту" заместитель министра энергетики Грузии Мариам Валишвили.

По словам замминистра, на территории Грузии будут построены две компрессорные станции в рамках проекта расширения Южно-Кавказского трубопровода: "Однако даже при ограниченном объеме работ на территории Грузии, закупки продукции и услуг на территории страны составят около 400 млн. долларов, и будет трудоустроено около 1000 человек. После запуска трубопровода потребуется около 200 постоянных рабочих мест".

Мариам Валишвили отметила, что сегодня Грузия получает по льготным ценам 5% транспортируемого по территории страны газа, что составляет 300 млн. кубометров. По ее словам, после запуска "Шахдениз-2" этот показатель достигнет 800 млн. кубометров: "Это довольно большой ресурс, который в течение многих лет может стать гарантом безопасного и стабильного газоснабжения Грузии".

Отметим, что проект Южного газового коридора предусматривает поставки в Европу азербайджанского газа, добываемого в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Предполагаемая протяженность трубопровода - 3 500 км. Южный газовый коридор включает 3 трубопровода: Южно-Кавказский трубопровод (территория Азербайджана и Грузии), Трансанатолийский трубопровод (TANAP, территория Турции), Трансадриатический трубопровод (TAP - Греция, Албания, Италия).