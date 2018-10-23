Глава SOCAR Turkey: Наши инвестиции вознаграждены объявлением Особой индустриальной зоны

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ "Наши непрерывные инвестиции в Турцию в течение 10 лет вознаграждены объявлением Особой индустриальной зоны".

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор дочерней компании Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Турции - SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Заур Гахраманов, комментируя указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он отметил, что SOCAR, вошедший на турецкий рынок в 2008 году путем приобретения Petkim (51%), до сих пор инвестировал в страну 14,2 млрд долларов. Когда проекты будут завершены, эта сумма составит 19,5 млрд долларов.

"Все наши проекты, кроме Трансанатолийского трубопровода (TANAP), находятся на территории Алиаги (Измир). Новый нефтехимический проект, который мы планируем начать в следующем году, также будет реализован в этом регионе. Мы получили для завода STAR первый документ о поощрении стратегических инвестиций в Турции. Сегодня мы рады получить статус первой Особой индустриальной зоны".

По его словам, завод STAR является единственным примером интеграции "нефтехимия-нефтепереработка" в стране.

Следует отметить, что Особая индустриальная зона охватывает территорию в 1 453 гектаров в регионе Алиага. Завод STAR, нефтехимический комплекс Petkim, контейнерный порт Petlim, ветряная электростанция Petkim, хранилище SOCAR будут пользоваться привилегиями, предоставляемыми в границах зоны.