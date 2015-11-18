 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Глава SOCAR обсудил с президентом Туркменистана энергетические вопросы

    В Ашхабаде состоялось обсуждение перспектив реализации взаимовыгодных проектов в топливно-энергетическом секторе

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев отправился с визитом в Туркменистан для участия в XX Международной выставке и конференции "Нефть и газ Туркменистана-2015" в Ашхабаде.

    Как сообщает Report со ссылкой на государственные источники, в рамках визита Р.Абдуллаев встретился с президентом страны Гурбангулу Бердымухаммедовым.

    В ходе встречи обсуждались различные аспекты двустороннего экономического сотрудничества, в том числе, перспективы реализации взаимовыгодных проектов в топливно-энергетическом секторе.

    Подчеркнуто, что имеющие большой энергетический потенциал Азербайджан и Туркменистан предпринимают эффективные шаги по использованию углеводородных резервов.

    Объединение усилий обоих соседних государств в этом направлении создает благоприятную почву для урегулирования наиболее важных вопросов современного периода, усиления энергетической безопасности Европы и Азии, создания условий для глобального устойчивого развития. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi