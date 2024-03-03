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Глава Минэнерго Азербайджана встретился с алжирским коллегой

Глава Минэнерго Азербайджана встретился с алжирским коллегой Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках участия в VII саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) встретился с министром энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира Мохаммадом Аркабом.
Энергетика
3 марта 2024 г. 12:18
Глава Минэнерго Азербайджана встретился с алжирским коллегой

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках участия в VII саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) встретился с министром энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира Мохаммадом Аркабом.

Как сообщили Report в Минэнерго, на встрече было выражено удовлетворение конструктивным развитием сотрудничества в рамках ФСЭГ, ОПЕК+ и двустороннем формате.

Было рассмотрено нынешнее состояние энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром. Была достигнута договоренность ускорить процесс создания совместной рабочей группы в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по нефтегазовому сотрудничеству, подписанным между Азербайджаном и Алжиром в 2022 году.

Обсуждались также вопросы, связанные с расширением сотрудничества между SOCAR и компаниями Sonatrach и созданием межправительственной комиссии.

Министр энергетики пригласил своего алжирского коллегу посетить Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın energetika naziri əlcəzairli həmkarı ilə görüşüb

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