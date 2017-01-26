Глава Госрезерва Украины: АМКУ безосновательно отстранил SOCAR от участия в тендере

Киев. 26 января. REPORT.AZ/ Антимонопольный комитет Украины безосновательно отстранил ООО "Торговый дом "SOCAR Ukraine"" от участия в тендере Государственного агентства резерва по закупке 6 тыс. тонн топлива для реактивных двигателей.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Госрезерва Украины Вадим Мосийчук.

На своей странице в соцсети Facebook глава Госрезерва написал, что единственной целью этого решения является срыв выполнения решений правительства по пополнению запасов реактивного топлива в государственном резерве и препятствование выполнению Госрезервом задач по обеспечению нужд Украины в особый период.

Мосийчук отметил, что заявки на участие в соответствующем тендере (ориентировочная стоимость закупки – 126 млн грн) подали три претендента – ООО "Вог Аэро Джет", SOCAR и ООО "Укр Петрол". Заявка последней компании была отклонена и "Укр Петрол" обратился с жалобой в АМКУ.

"Админколлегия АМКУ 24 января по результатам рассмотрения жалобы "Укр Петрол" приняла решение отменить решение заказчика о допуске к электронному аукциону участника SOCAR. Единственное основание при принятии этого решения – наличие в тендерном предложении участника SOCAR справки, выданной украинским банком, название которой было составлено на русском языке. Тендерное предложение участника состоит из 104 страниц, составленных исключительно на украинском языке и только заголовок единственного документа становится основанием для отмены решения заказчика", - заявил глава Госрезерва.

Также, Вадим Мосийчук заявил, что Госрезерв жестко отреагирует на действия АМКУ.