​Гендиректор TANAP: На каждые 1 000 кубометров газа в бюджет Турции будет выплачиваться налог в размере 5,95 доллара

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Первые поставки газа по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP), призванному обеспечить поставки азербайджанского газа в Турцию и далее в Европу, начнутся в июне 2018 года из Эскишехира и на первоначальном этапе будет транспортировано 2 млрд. кубометров газа. Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом сказал генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол.

По его словам, в течение трех лет этот объем достигнет 6 млрд. кубометров: "Первоначальная пропускная способность TANAP составит 16 млрд. кубометров в год. Затем она достигнет 31 млрд. кубометров в год".

Он отметил, что на этапе строительства TANAP будут осуществлены работы стоимостью 4,5 млрд. долларов, из них 80%, то есть 3,6 млрд. долларов выполняют турецкие компании.

Гендиректор отметил, что в настоящее время на строительстве TANAP работает 6 тыс. человек, вместе с компаниями, оказывающими услуги, эта цифра достигает 15 тыс. человек.

С.Дюзйол напомнил, что инвестиционная стоимость проекта в начале рассчитывалась в размере 11,2 млрд. долларов: "Падение цен на нефть и сталь, и последовавшее за этим снижение стоимости многих материалов сократило инвестиционную стоимость на 2,5 млрд. долларов".

Гендиректор проекта отметил, транспортные расходы на каждые 1 000 кубометров газа по TANAP составят 70 долларов: "30% этой суммы достанется одному из акционеров проекта - BOTAŞ. На каждые 1 000 кубометров газа в бюджет Турции будет выплачиваться налог в размере 5,95 доллара".

Напомним, что TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции. Он берет начало из села Тюркгёзю провинции Ардахан, пройдет через 20 областей и в районе Ипсала города Эдирне подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

17 марта 2015 года в турецком Карсе при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Грузии Георгия Маргвелашвили состоялась церемония закладки фундамента TANAP.

Отметим, что трубопровод планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд. кубометров в год, из которых 6 млрд. кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. По дну Мраморного моря будет проложен 19-километровый участок.

Доля SOCAR в проекте TANAP составляет 58%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.