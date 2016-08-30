"Газпром" проведет в Турции переговоры о возобновлении "Турецкого потока"

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ "Газпром" 31 августа проведет переговоры в Турции о возобновлении проекта газопровода "Турецкий поток".

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил замглавы холдинга Александр Медведев.

"Переговоры уже фактически идут, этот процесс начался еще на встрече министра экономики Турции и министра энергетики России. Были достигнуты договоренности о возобновлении этого процесса. Планируется на завтра визит Алексея Миллера в Турцию, его встреча со своими визави. Я тоже туда собираюсь, процесс фактически уже пошел", - сказал он.

По итогам состоявшихся 9 августа в Санкт-Петербурге переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина было решено возобновить работу по "Турецкому потоку", создать рабочую группу и проработать дорожную карту.

Планировалось, что морской участок "Турецкого потока" будет состоять из четырех ниток мощностью 15,75 млрд. кубометров каждая. Газопровод должен пройти 660 км в старом коридоре "Южного потока" и 250 км - в новом коридоре в направлении европейской части Турции.