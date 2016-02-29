​Финансовые вопросы проекта TAP будут решены в апреле

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Вопросы финансирования проекта Трансадриатического трубопровода (TAP) будут решены в апреле этого года.

Как сообщает Report, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.

Он отметил, что сейчас ведутся переговоры по данному вопросу.

Министр отметил, что кризис на мировом рынке не создает проблем для проектов: "Нет проблем в финансировании проекта "Шахдениз-2" и доли SOCAR в проектах. У наших партнеров также нет никаких трудностей".

"SOCAR имеет доли в TANAP и TAP. Большая часть финансирования TANAP уже урегулирована. Что бы ни происходило на рынке, проекты будут реализованы", - отметил Н.Алиев.

Как сообщают РИА Новости, строительство Трансадриатического газопровода (ТАР) начнется в середине 2016 г. в греческом городе Салоники. Об этом заявил управляющий директор TAP Ян Брэдшоу.