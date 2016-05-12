​Филип Шталдер: TAP со штаб-квартирой в Швейцарии является ярким примером плодотворного сотрудничества в энергетическом секторе

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ "TAP со штаб-квартирой в Швейцарии является ярким примером плодотворного сотрудничества в энергетическом секторе".

Как сообщили Report в Caspian European Club, об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в Азербайджанской Республике и Туркменистане Филип Шталдер в ходе встречи с делегацией Caspian Energy во главе с президентом и главным редактором Caspian Energy International Media Group Наталией Алиевой.

В ходе встречи были затронуты разносторонние темы сотрудничества в рамках Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian Energy International Media Group, возможности расширения контактов на информационном уровне.

Посол выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве между Caspian European Club (Caspian Business Club) и посольством Швейцарии, а также швейцарскими компаниями.

"Швейцария приветствовала и активно поддержала выбор ТАР (Трансадриатический трубопровод) в качестве трубопроводной инфраструктуры Южного газового коридора", - заявил Филип Шталдер, касаясь вопросов энергетического сотрудничества. Посол отметил, что SOCAR является активным иностранным инвестором и работодателем в Швейцарии вместе со 160 АЗС и торговой структурой в Женеве.

Филип Шталдер подчеркнул, что его цель, как четвертого посла Швейцарии в Азербайджанской Республике, это расширение связей между двумя странами в сферах политики, экономики, культуры и науки, а также усиление присутствия Швейцарии в Азербайджане: "За последние несколько лет Швейцария и Азербайджан установили тесное сотрудничество. Существует благоприятное политическое поле для расширения двусторонних отношений".

По его словам, крупные швейцарские компании, представляющие различные сферы экономики, установили физическое присутствие в Азербайджане. "Одна из швейцарских компаний, занимающаяся производством цемента на своем предприятии к югу от Баку, является источником притока прямых иностранных инвестиций в ненефтяной сектор. Другая швейцарская компания, производящая специализированные химреагенты для строительного и промышленного секторов, объявила этой весной о желании оперировать на новом предприятии в Сумгайытском химическом промышленном парке. Таким образом, швейцарские инвесторы проявляют интерес к реальному сектору экономики страны", - отметил он.

"По сравнению с предыдущими годами, когда двусторонний товарооборот составлял почти 1 млрд. швейцарских франков (1 млрд. долларов США), я вижу широкий нераскрытый потенциал и значительный интерес с обеих сторон для увеличения текущих показателей торговли", - подчеркнул Филип Шталдер.

В завершение встречи Филип Шталдер дал эксклюзивное интервью Caspian Energy. В ходе интервью он затронул возможности развития двусторонних отношений, наращивания экономического и инвестиционного сотрудничества, рассказал о перспективах развития энергетического рынка, затронул также вопросы развития туристического сектора и энергетического сотрудничества.