Европа нарастила импорт СПГ на 43%

Европа нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) в июле 2025 года на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 9,08 млн тонн.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

"В июле 2025 года импорт СПГ в Европу продолжал расти, увеличившись на 43% (2,75 млн тонн) по сравнению с предыдущим годом, и достиг 9,08 млн тонн", - сказано в докладе.

Рост, как объясняется, был обусловлен увеличением спроса на газ для закачки в подземные хранилища и снижением импорта трубопроводного газа.

Больше всего импорт вырос в Нидерландах, следом за ними Франция, Италия, Испания, Германия и Великобритания. Рост поставок в эти страны в совокупности компенсировал снижение импорта в Турцию.