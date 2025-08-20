О нас

Европа нарастила импорт СПГ на 43%

Европа нарастила импорт СПГ на 43% Европа нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) в июле 2025 года на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 9,08 млн тонн.
Энергетика
20 августа 2025 г. 17:30
Европа нарастила импорт СПГ на 43%

Европа нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) в июле 2025 года на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 9,08 млн тонн.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

"В июле 2025 года импорт СПГ в Европу продолжал расти, увеличившись на 43% (2,75 млн тонн) по сравнению с предыдущим годом, и достиг 9,08 млн тонн", - сказано в докладе.

Рост, как объясняется, был обусловлен увеличением спроса на газ для закачки в подземные хранилища и снижением импорта трубопроводного газа.

Больше всего импорт вырос в Нидерландах, следом за ними Франция, Италия, Испания, Германия и Великобритания. Рост поставок в эти страны в совокупности компенсировал снижение импорта в Турцию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Europe boosts LNG imports by 43% in July 2025

Другие новости из категории

Азербайджан увеличил экспорт нефти в Германию на 25%
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Германию на 25%
20 августа 2025 г. 16:19
Нефть Brent подорожала до $66,5 за баррель
Нефть Brent подорожала до $66,5 за баррель
20 августа 2025 г. 15:37
Чехия увеличила закупки нефти из Азербайджана на 9,1%
Чехия увеличила закупки нефти из Азербайджана на 9,1%
20 августа 2025 г. 14:30
В Азербайджане 59% потребленного газа было использовано для производственных нужд
В Азербайджане 59% потребленного газа было использовано для производственных нужд
20 августа 2025 г. 13:34
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Португалию почти на 12%
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Португалию почти на 12%
20 августа 2025 г. 12:44
В Сумгайыте будет приостановлено газоснабжение 3 500 абонентов
В Сумгайыте будет приостановлено газоснабжение 3 500 абонентов
20 августа 2025 г. 11:49
Азербайджан в январе-июне нарастил импорт бензина Premium Euro-95 почти вдвое
Азербайджан в январе-июне нарастил импорт бензина Premium Euro-95 почти вдвое
20 августа 2025 г. 11:18
Нефть подорожала на данных API о сокращении запасов в США
Нефть подорожала на данных API о сокращении запасов в США
20 августа 2025 г. 09:43
Азербайджан в январе-июне задекларировал импорт свыше 208 млн кубометров газа
Азербайджан в январе-июне задекларировал импорт свыше 208 млн кубометров газа
20 августа 2025 г. 09:40
Цена на азербайджанскую нефть незначительно выросла
Цена на азербайджанскую нефть незначительно выросла
20 августа 2025 г. 09:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi