​Еще одна скважина сдана в эксплуатацию после капремонта на платформе "Гюнешли"

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ "Капитальный ремонт на глубоководной платформе №10 мелководной части месторождения “Гюнешли”, проводимый после произошедшей в декабре прошлого года аварии, дает свои плоды. На днях на платформе после капремонта сдана в эксплуатацию скважина №160".

Как передает Report, об этом говорится в информации, распространенной Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Скважина эксплуатируется газлифтным способом, ее суточный дебит с интервала 2 950-2 909 м составит 99 тонн нефти и 11 500 кубометров газа.

Эксплуатационные работы на скважине осуществляются НГДУ "28 Мая" ПО "Азнефть".