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    ​Еще одна скважина сдана в эксплуатацию после капремонта на платформе "Гюнешли"

    Суточный дебит скважины с интервала 2 950-2 909 м составит 99 тонн нефти и 11 500 кубометров газа

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ "Капитальный ремонт на глубоководной платформе №10 мелководной части месторождения “Гюнешли”, проводимый после произошедшей в декабре прошлого года аварии, дает свои плоды. На днях на платформе после капремонта сдана в эксплуатацию скважина №160".

    Как передает Report, об этом говорится в информации, распространенной Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR). 

    Скважина эксплуатируется газлифтным способом, ее суточный дебит с интервала 2 950-2 909 м составит 99 тонн нефти и 11 500 кубометров газа.

    Эксплуатационные работы на скважине осуществляются НГДУ "28 Мая" ПО "Азнефть". 

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