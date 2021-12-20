Энергопереход обсудили на научной конференции в Баку, организованной МГИМО

В Баку стартовала международная научно-практическая конференция «POST COP26: устойчивое развитие стран Евразии» (по итогам климатического саммита в Глазго), организатором которой выступил Центр устойчивого развития и ESG-трансформации (environmental, soci

В Баку стартовала международная научно-практическая конференция «POST COP26: устойчивое развитие стран Евразии» (по итогам климатического саммита в Глазго), организатором которой выступил Центр устойчивого развития и ESG-трансформации (environmental, social, governance) МГИМО (МЦУР).

Как сообщает Report, конференция проводится в рамках Программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» правительства России.

Партнерами конференции стали Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, частная азербайджанская компания Caspian Hydrogen Development Group, НИПИИ ЭТ «Энерготранспроект» РФ, Минэнерго и министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Это первая международная конференция МЦУР в СНГ, свой цикл мероприятий по устойчивому развитию он решил именно с Баку.

Выступивший на конференции глава ресурсного центра ESG-траснформации и член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс рассказал об энергопереходе и на ком лежит бремя расходов по переходу на зеленые технологии. Анна Романовская, член-корр РАН и директор Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля рассказал о плюсах и минусах принятых решений на саммите по изменению климата в Глазго.

Ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, член Международной ассоциации президентов университетов Мустафа Бабанлы представил доклад "Перспективы углеродного регулирования в Азербайджане".

Глава Наблюдательного Совета Caspian Hydrogen Development Теймур Абасов детально коснулся тем развития ВИЭ и водородной энергетики в Азербайджане и проблем, требующих своего решения в условиях энергоперехода.

Руслан Алиев, Директор Центра устойчивого развития и ESG-трансформации МГИМО, заведующий кафедрой международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО представил свое видение низкоуглеродного развития и проектов по поглощению углекислого газа.

Про устойчивую энергетику Каспийского региона рассказал Игбал Гулиев, замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО.

Лада Евграшина