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Энергетические регулирующие органы Азербайджана и Австрии обсудили направления сотрудничества

Энергетические регулирующие органы Азербайджана и Австрии обсудили направления сотрудничества Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) при Министерстве энергетики и Австрийское агентство по регулированию энергетики (E-Control) провели переговоры по определению направлений сотрудничества в рамках меморандума о взаимопонимании, подп
Энергетика
19 июля 2023 г. 19:08
Энергетические регулирующие органы Азербайджана и Австрии обсудили направления сотрудничества

Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) при Министерстве энергетики и Австрийское агентство по регулированию энергетики (E-Control) провели переговоры по определению направлений сотрудничества в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между двумя организациями.

Об этом Report сообщили в агентстве.

Переговоры состоялись на встрече председателя правления AERA Самира Ахундова с участием исполнительного директора E-Control Вольфганга Урбанчича, а также других представителей обеих структур.

На встрече была представлена информация о деятельности органов энергетического регулирования обеих стран и были доведены до сведения участников меры, осуществляемые в области энергетического регулирования.

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Версия на английском языке Azerbaijani and Austrian energy regulatory bodies discuss directions of cooperation 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Avstriyanın enerji tənzimləyici qurumları əməkdaşlıq istiqamətlərini müzakirə edib

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