Энергетические регулирующие органы Азербайджана и Австрии обсудили направления сотрудничества

Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) при Министерстве энергетики и Австрийское агентство по регулированию энергетики (E-Control) провели переговоры по определению направлений сотрудничества в рамках меморандума о взаимопонимании, подп

Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) при Министерстве энергетики и Австрийское агентство по регулированию энергетики (E-Control) провели переговоры по определению направлений сотрудничества в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между двумя организациями.

Об этом Report сообщили в агентстве.

Переговоры состоялись на встрече председателя правления AERA Самира Ахундова с участием исполнительного директора E-Control Вольфганга Урбанчича, а также других представителей обеих структур.

На встрече была представлена информация о деятельности органов энергетического регулирования обеих стран и были доведены до сведения участников меры, осуществляемые в области энергетического регулирования.