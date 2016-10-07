Экспорт нефти по BTC вырос на 2%

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В сентябре 2016 года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) транспортирована 2 055 791 тонна азербайджанской нефти, что на 284 718 тонн или 15,76% меньше показателя за сентябрь прошлого года.

Как сообщает Report, за январь-сентябрь текущего года по данному трубопроводу транспортированы 22 043 322 тонны нефти. Это означает рост в годовом исчислении на 445 151 тонну или 2,06%.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода (2006 год) по 1 октября 2016 года в BTC закачано 314 915 856 тонн нефти.

Помимо этого, в сентябре этого года по трубопроводу BTC транспортировано 374 160 тонн туркменской нефти, что на 14 258 тонн или 3,96% больше соответствующего периода прошлого года.