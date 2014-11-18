Экспорт нефти Азербайджаном по таможенным декларациям составил 16,3 млрд. долларов

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В январе-октябре 2014 года, согласно показателям счетчиков, из Азербайджана было экспортировано 28,225 млн. тонн нефти. Как сообщили Report в государственном таможенном комитете, из этого объема по таможенным декларациям было экспортировано 20,268 млн. тонн нефти на сумму 16,295 млрд. долларов США. Выручка от продажи нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 3,3% или на 570 млн. долларов.
В структуре общего объема экспорта 848,519 тыс. тонн экспортировано по трубопроводу Баку-Новороссийск, 3,563 млн. тонн - по трубопроводу Баку-Супса.
По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан за этот же период экспортировано 23,057 млн. тонн нефти, посредством железной дороги - 755,358 тыс. тонн.
Отметим, что в течение 2013 года, согласно показателям счетчиков, из Азербайджана экспортировано 34,245 млн. тонн нефти. Из этого объема по таможенным декларациям было экспортировано 24,855 млн. тонн нефти на сумму 20,244 млрд. долларов.
Economic DepartmentАвтор новости
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