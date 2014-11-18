Экспорт нефти Азербайджаном по таможенным декларациям составил 16,3 млрд. долларов

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В январе-октябре 2014 года, согласно показателям счетчиков, из Азербайджана было экспортировано 28,225 млн. тонн нефти. Как сообщили Report в государственном таможенном комитете, из этого объема по таможенным декларациям было экспортировано 20,268 млн. тонн нефти на сумму 16,295 млрд. долларов США. Выручка от продажи нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 3,3% или на 570 млн. долларов.

В структуре общего объема экспорта 848,519 тыс. тонн экспортировано по трубопроводу Баку-Новороссийск, 3,563 млн. тонн - по трубопроводу Баку-Супса.

По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан за этот же период экспортировано 23,057 млн. тонн нефти, посредством железной дороги - 755,358 тыс. тонн.

Отметим, что в течение 2013 года, согласно показателям счетчиков, из Азербайджана экспортировано 34,245 млн. тонн нефти. Из этого объема по таможенным декларациям было экспортировано 24,855 млн. тонн нефти на сумму 20,244 млрд. долларов.