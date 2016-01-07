​Экспорт азербайджанской нефти из порта Джейхан вырос на 2%

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В декабре прошлого года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 2 739 625 тонн азербайджанской нефти. Это на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), из них 1 848 765 тонн пришлось на долю Государственного нефтяного фонда (ГНФАР).

В 2015 году общие объемы экспортированной из порта Джейхан нефти составили 29 079 649 тонн, что на 0,16% меньше, чем в 2014 году.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода БТД по 1 января 2016 года из порта Джейхан на мировой рынок экспортировано 291 018 739 тонн азербайджанской нефти.

Азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти. Трубопровод введен в эксплуатацию в 2006 году.