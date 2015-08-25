​Эксперт: Цена нефти будет колебаться в коридоре 25-45 долларов/баррель

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Комфортный коридор цены на нефть в первую очередь зависит от уровня кризиса в китайской экономике, заявил Report руководитель Центра экономических исследований российского Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

"Очень сложно назвать дно цены на нефть. Дно зависит от того, какие решения будут приниматься в Китае и насколько упадет китайская промышленность. Уже есть предпосылки к падению в реальном секторе, есть провал на рынке недвижимости Китая. Следом за этим будет идти коллапс в строительном секторе, а это 40% мировой стали и количества другого сырья", - заявил В.Колташов.

По его словам, в китайской экономике зреет колоссальный пузырь, но пока что Пекин имеет соответствующие резервы и ресурсы: "Китайцы могут сдерживать развитие кризиса, поэтому можно ожидать пониженный коридор по ценам в пределе 35-45 долларов США за баррель нефти. Это был бы комфортный коридор, но он может оказаться и ниже. Цена может составлять и от 25 до 35 долларов за баррель".

По словам В.Колташова, китайские власти сами стали причиной кризиса в отечественной экономике.

"Спасать Китай было бы сейчас большой глупостью, потому что Китай должен спасать себя сам. Никто не заставлял его раздувать эти пузыри и дестабилизировать мировую экономику. Они пошли по этому пути, чтобы сохранить ту модель, которая у них существовала и ранее. Я предрекаю социальные потрясения в Китае, причем очень серьезные", - подчеркнул глава центра.