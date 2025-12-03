Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Дунай Бедирханов: Орбитальная миссия азербайджанского школьного спутника рассчитана на один год

    • 03 декабря, 2025
    • 11:23
    Дунай Бедирханов: Орбитальная миссия азербайджанского школьного спутника рассчитана на один год

    Спутник "Azərbaycanın Zəfəri" (Победа Азербайджана), созданный азербайджанскими школьниками по стандарту PocketQube, будет находиться орбите около года и обеспечивать передачу данных для сервисов интернета вещей (IoT).

    Как сообщает Report, об этом заявил и.о. председателя правления Азербайджанского космического агентства ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Дунай Бедирханов.

    По его словам, в течение всего срока активного существования спутник будет непрерывно передавать телеметрические данные и полезную нагрузку, что позволит использовать их в образовательных целях:

    "Сегмент IoT является одним из наиболее динамично развивающихся в космической отрасли. Даже миниатюрные платформы, оснащенные энергоэффективными полезными нагрузками, способны обеспечивать сбор большого объема данных. Двигаясь на орбите высотой около 500 км, спутник будет регулярно осуществлять пролеты над различными регионами планеты и принимать сигналы от размещенных там IoT-датчиков".

    По словам главы агентства, запуск школьного спутника является важной вехой для национальной космической отрасли: "Это первый спутник, разработанный в Азербайджане в сфере образования. В мире очень мало образовательных спутников, и многие из них разработаны студентами университетов. В Азербайджане же наши первые образовательные спутники были разработаны именно школьниками".

    Dunay Bədirxanov: "Azərbaycanın zəfəri" peyki təxminən bir il orbitdə olacaq"
    Dunay Badirkhanov: Azerbaijan's school satellite set for one-year orbital mission
