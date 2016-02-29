Добыча на "Азери-Чираг-Гюнешли" в 2015 году незначительно сократилась

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ В 2015 году с расположенного в азербайджанском секторе Каспия блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" добыто 231 млн. баррелей (31,3 млн. тонн) нефти. За отчетный период среднесуточная добыча нефти с платформ "Чираг" (48 000), "Центральный Азери" (154 000), "Западный Азери" (110 300), "Восточный Азери" (71 000), "Глубоководный Гюнешли" (141 400) и "Западный Чираг" (109 400) в целом составила 634 000 баррелей.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию BP, объем добычи сократился на 0,63% ежесуточно или на 0,86% в целом. В тоннах сокращение составило 0,64%.

К концу года на АЧГ в целом эксплуатировалась 91 нефтяная, 42 газовых и водных инжекторных скважин. За отчетный период на АЧГ пробурено 15 нефтяных и 2 водных скважины. Таким образом, количество нефтяных скважин выросло на 8,3% или 7 единиц, газовых и инжекторных скважин - на 7,7% или 3 единицы.

Отметим, что участниками проекта АЧГ являются компании BP (оператор – 35,8%), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (2,7%).