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Цены на нефть в ходе утренних торгов продемонстрировали стабильность

Цены на нефть в ходе утренних торгов продемонстрировали стабильность Цены на нефть в пятницу продемонстрировали стабильность. При этом они завершают неделю в плюсе на фоне геополитической напряженности и снижения запасов нефти в США.
Энергетика
19 января 2024 г. 09:57
Цены на нефть в ходе утренних торгов продемонстрировали стабильность

Цены на нефть в пятницу продемонстрировали стабильность. При этом они завершают неделю в плюсе на фоне геополитической напряженности и снижения запасов нефти в США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составили 78,98 доллара за баррель, что на 0,12 доллара (0,15%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на 0,08 доллара (0,11%), до 74,16 доллара за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 0,9%, WTI - на 2%.

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Версия на английском языке Oil prices show stability during morning trading

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