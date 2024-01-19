Цены на нефть в ходе утренних торгов продемонстрировали стабильность

Цены на нефть в пятницу продемонстрировали стабильность. При этом они завершают неделю в плюсе на фоне геополитической напряженности и снижения запасов нефти в США.

Цены на нефть в пятницу продемонстрировали стабильность. При этом они завершают неделю в плюсе на фоне геополитической напряженности и снижения запасов нефти в США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составили 78,98 доллара за баррель, что на 0,12 доллара (0,15%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на 0,08 доллара (0,11%), до 74,16 доллара за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 0,9%, WTI - на 2%.