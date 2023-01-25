Цены на нефть умеренно выросли в ожидании статистики по запасам в США

Мировые цены на нефть в среду утром умеренно выросли.

Мировые цены на нефть в среду утром умеренно выросли.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Котировки стабилизируются после падения днем ранее почти на 2%, при этом рынки ожидают недельную статистику по запасам нефти в США.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,29% - до 86,38 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,22%, до 80,31 доллара.

Во вторник нефть подешевела в пределах 2% на опасениях рецессии, которая может ударить по спросу.

Позже в среду инвесторы также ждут официальную статистику Минэнерго США по недельным коммерческим запасам нефти в стране. Аналитики прогнозируют рост запасов за неделю по 20 января примерно на 1 млн баррелей. В то же время в ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы за этот период выросли на 3,4 млн баррелей.

Рынки следят и за мерами ОПЕК+ по стабилизации нефтяного рынка.