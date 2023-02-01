Цены на нефть слабо выросли в ожидании заседаний ФРС США и ОПЕК+

Мировые цены на нефть в среду утром несколько выросли в ожидании того, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысит учетную ставку.

Мировые цены на нефть в среду утром несколько выросли в ожидании того, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысит учетную ставку.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,27%, до 85,69 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,41%, до 79,19 доллара.

По данным CME Group, почти 98% экспертов ожидают повышения ставки рефинансирования в США с февраля на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых. С учетом предыдущих повышений большими темпами это может означать некоторое смягчение позиции ФРС в отношении монетарной политики, что расценивается позитивно для сырьевых и финансовых рынков.

Участники торгов также продолжают ожидать, какие решения будут приняты на министерском мониторинговом комитете (JMMC). Сейчас заседания JMMC проходят раз в два месяца, а всех представителей ОПЕК+ - раз в полгода. Ближайшие запланированы на 1 февраля и 4 июня соответственно. На данный момент трейдеры полагают, что комитет порекомендует альянсу сохранить текущий уровень добычи нефти.