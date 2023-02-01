О нас

Цены на нефть слабо выросли в ожидании заседаний ФРС США и ОПЕК+

Цены на нефть слабо выросли в ожидании заседаний ФРС США и ОПЕК+ Мировые цены на нефть в среду утром несколько выросли в ожидании того, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысит учетную ставку.
Энергетика
1 февраля 2023 г. 09:21
Цены на нефть слабо выросли в ожидании заседаний ФРС США и ОПЕК+

Мировые цены на нефть в среду утром несколько выросли в ожидании того, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысит учетную ставку.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,27%, до 85,69 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,41%, до 79,19 доллара.

По данным CME Group, почти 98% экспертов ожидают повышения ставки рефинансирования в США с февраля на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых. С учетом предыдущих повышений большими темпами это может означать некоторое смягчение позиции ФРС в отношении монетарной политики, что расценивается позитивно для сырьевых и финансовых рынков.

Участники торгов также продолжают ожидать, какие решения будут приняты на министерском мониторинговом комитете (JMMC). Сейчас заседания JMMC проходят раз в два месяца, а всех представителей ОПЕК+ - раз в полгода. Ближайшие запланированы на 1 февраля и 4 июня соответственно. На данный момент трейдеры полагают, что комитет порекомендует альянсу сохранить текущий уровень добычи нефти.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Oil prices slightly rise ahead of US Fed, OPEC+ meetings
Версия на азербайджанском языке FED və "OPEC+" iclasları öncəsi neft cüzi bahalaşıb

Самое читаемое

EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
31 января 2023 г. 10:06
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
31 января 2023 г. 15:25
Участники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоУчастники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
31 января 2023 г. 19:25
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
25 января 2023 г. 11:32
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
25 января 2023 г. 14:32
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
26 января 2023 г. 12:08
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
Глава МИД Франции прибыла в Одессу
26 января 2023 г. 15:41
Азербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
ФотоАзербайджан и Турция оптимизируют грузоперевозки по БТК
26 января 2023 г. 19:10
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
Президент Турецкой республики Северного Кипра выразил соболезнование Азербайджану
27 января 2023 г. 22:42
В инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
ФотоВ инженерных подразделениях азербайджанской армии проводятся занятия по боевой подготовке
28 января 2023 г. 10:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi