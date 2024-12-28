Цены на нефть марки Brent подорожали до $74,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок существенно выросли в пятницу на данных о более значительном, чем ожидалось, уменьшении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Цены на нефть эталонных марок существенно выросли в пятницу на данных о более значительном, чем ожидалось, уменьшении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", поддержку рынку также продолжает оказывать напряженная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке.

"Инвесторы обеспокоены возможными перебоями в поставках нефти через Красное море", - отметил глава отдела стратегий на сырьевых рынках TD Bank Барт Мелек.

Котировки февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу выросли на $0,91 (на 1,2%) - до $74,17 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась на $0,98 (на 1,4%) и достигла $70,6 за баррель.

По данным Минэнергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 декабря, уменьшились на 4,237 млн баррелей - до 416,78 млн баррелей. Резервы бензина выросли на 1,63 млн баррелей, в то время как дистиллятов - уменьшились на 1,694 млн баррелей.

Аналитики, по данным Trading Economics, прогнозировали сокращение запасов всех видов топлива: нефти - на 2 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 0,7 млн баррелей.