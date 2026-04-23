Цена азербайджанской нефти превысила $113

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $2,22 или 2% - до $113,11.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent составила $112,31.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB (BTC FOB) повысилась на $2,25 или 2,1% - до $110,09 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.