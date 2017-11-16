Бюджетные организации потребили газ на 21,2 млн манатов за 9 месяцев

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре этого года бюджетные организации потребили 1 544,6 млн кВт/ч электроэнергии, 169,1 тыс. Гкал тепловой энергии, 106,2 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, потребление тепловой энергии увеличилось на 30,9%, природного газа – 11,7%, электроэнергии – 10,3%.

За отчетный период потреблено электроэнергии на 139 млн манатов, тепловой энергии - 4,6 млн манатов, природного газа – 21,2 млн манатов.