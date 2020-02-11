Торговый посланник премьера Великобритании и министр энергетики Болгарии прибудут в Баку

В этом месяце Баку посетят торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану, баронесса Эмма Николсон и министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

Об этом сообщила Report советник министра энергетики, пресс-секретарь министерства Замина Алиева.

По ее словам, они примут участие в 6-ом заседании Консультативного совета Южного газового коридора, которое состоится в Баку 28 февраля.

Первая встреча министров Консультативного совета Южного газового коридора состоялась 12 февраля 2015 года, вторая - 29 февраля 2016 года, третья - 23 февраля 2017 года, четвертая - 15 февраля 2018 года, пятая - 20 февраля 2019 года.