Brent повысилась до $95 за баррель

Цены на нефть сегодня повысились более чем на 5% на фоне опасений новой эскалации на Ближнем Востоке - после захвата американскими военными иранского судна и возобновления Тегераном блокировки Ормузского пролива.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается,что по состоянию на 9:20 по Баку июньские фьючерсы на Brent подорожали на Лондонской бирже ICE Futures на $4,95 (5,48%), до $95,33 за баррель, что выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу, 17 апреля, эти контракты подешевели на $9,01 (на 9,07%), до $90,38 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $4,94 (на 5,98%), до $87,53 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость упала на $8,58 (на 9,4%), до $82,59 за баррель.