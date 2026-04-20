Brent повысилась до $95 за баррель
    Brent повысилась до $95 за баррель

    Энергетика
    • 20 апреля, 2026
    • 10:21
    Цены на нефть сегодня повысились более чем на 5% на фоне опасений новой эскалации на Ближнем Востоке - после захвата американскими военными иранского судна и возобновления Тегераном блокировки Ормузского пролива.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    Отмечается,что по состоянию на 9:20 по Баку июньские фьючерсы на Brent подорожали на Лондонской бирже ICE Futures на $4,95 (5,48%), до $95,33 за баррель, что выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу, 17 апреля, эти контракты подешевели на $9,01 (на 9,07%), до $90,38 за баррель.

    Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $4,94 (на 5,98%), до $87,53 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость упала на $8,58 (на 9,4%), до $82,59 за баррель.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном Цены на нефть Ормузский пролив
    Oil prices jump over 5% amid Middle East tensions

