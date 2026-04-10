Brent подорожала до $95,92 за баррель

Цены на нефть сегодня утром демонстрируют умеренный рост, при этом внимание участников рынка по-прежнему сосредоточено на развитии ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Интерфакс.

Отмечается, что июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:09 по бакинскому времени подорожали на $0,74 (0,77%) - до $96,66 за баррель. Накануне контракт прибавил $1,17 (1,2%), завершив торги на уровне $95,92 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому моменту выросли на $0,45 (0,46%), достигнув $98,32 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $3,46 (3,7%), составив $97,87 за баррель.

Несмотря на текущий рост, по итогам недели контракты на обе марки нефти могут подешеветь более чем на 10%, что станет самым существенным недельным снижением с июня 2025 года.

Отмечается, что сообщения о достижении Вашингтоном и Тегераном соглашения о двухнедельном перемирии для проведения переговоров вызвали обвал котировок нефти 8 апреля, однако впоследствии цены частично восстановились на фоне сомнений относительно устойчивости режима прекращения огня и возможности скорого восстановления судоходства в Ормузском проливе.