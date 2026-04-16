Brent подорожала до $95,01 за баррель

Цены на нефть слабо поднимаются утром в четверг, участники рынка ждут новостей о переговорах по мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Интерфакс.

Отмечается, что к 8:13 по московскому времени (9:13 по Баку) июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,08%), до $95,01 за баррель. В среду Brent подорожала на 14 центов (0,1%), до $94,93 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,4 (0,44%), до $91,69 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 1 цент, до $91,29 за баррель.

Несмотря на сигналы о попытках деэскалации на Ближнем Востоке, участники рынка сохраняют сдержанный настрой и оценивают перспективы урегулирования с осторожностью, что отражается в волатильности нефтяных котировок.

По имеющимся данным, в Тегеран прибыла делегация посредников для обсуждения возможного возобновления переговоров между США и Ираном, а также поиска вариантов продления действующего перемирия.

Одновременно сообщается о планах Вашингтона усилить военное присутствие в регионе, включая переброску дополнительных сил, при этом рассматриваются различные сценарии на случай срыва договоренностей.

На этом фоне сохраняется неопределенность вокруг дальнейшей динамики рынка: до достижения устойчивых договоренностей и восстановления судоходства в Ормузском проливе цены на нефть, как ожидается, будут колебаться в широком диапазоне.