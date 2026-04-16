Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Brent подорожала до $95,01 за баррель

    Энергетика
    • 16 апреля, 2026
    • 10:27
    Brent подорожала до $95,01 за баррель

    Цены на нефть слабо поднимаются утром в четверг, участники рынка ждут новостей о переговорах по мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Интерфакс.

    Отмечается, что к 8:13 по московскому времени (9:13 по Баку) июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,08%), до $95,01 за баррель. В среду Brent подорожала на 14 центов (0,1%), до $94,93 за баррель.

    Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,4 (0,44%), до $91,69 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 1 цент, до $91,29 за баррель.

    Несмотря на сигналы о попытках деэскалации на Ближнем Востоке, участники рынка сохраняют сдержанный настрой и оценивают перспективы урегулирования с осторожностью, что отражается в волатильности нефтяных котировок.

    По имеющимся данным, в Тегеран прибыла делегация посредников для обсуждения возможного возобновления переговоров между США и Ираном, а также поиска вариантов продления действующего перемирия.

    Одновременно сообщается о планах Вашингтона усилить военное присутствие в регионе, включая переброску дополнительных сил, при этом рассматриваются различные сценарии на случай срыва договоренностей.

    На этом фоне сохраняется неопределенность вокруг дальнейшей динамики рынка: до достижения устойчивых договоренностей и восстановления судоходства в Ормузском проливе цены на нефть, как ожидается, будут колебаться в широком диапазоне.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив Переговоры между США и Ираном Цены на нефть Нефть Brent

