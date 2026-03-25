Brent подешевела до $99,4 за баррель

Цены на нефть активно снижаются утром в среду после подъема по итогам предыдущей сессии, рынок реагирует на сообщения СМИ о предложенном США плане урегулирования иранского конфликта.

По информации агентства, стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:05 по бакинскому времени опускается на $5,09 (4,87%), до 99,4 за баррель. Во вторник контракт подорожал на $4,55 (4,55%), до $104,49 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $3,73 (4,04%), до $88,62 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $4,22 (4,79%), до $92,35 за баррель.

США планируют организовать переговоры с Ираном в четверг, 26 марта, но иранские власти пока не отреагировали на такое предложение, сообщило издание Axios со ссылкой на источники. По данным портала, США направили Ирану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий, но ответа пока не получили.