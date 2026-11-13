Brent подешевела до $95,52 за баррель

Цена на нефть сегодня утром показывает умеренное снижение после значительного подъема, зафиксированного по результатам предшествующей торговой сессии.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, январские фьючерсные контракты на сорт Brent на лондонской площадке ICE Futures по состоянию на 9:12 по Баку находились на отметке $95,52 за баррель, что на $0,3 (0,31%) ниже уровня закрытия предшествующих торгов. Накануне, в четверг, их стоимость увеличилась на $3,06 (3,3%), достигнув $95,82 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на $0,51 (0,57%), до $88,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость выросла на $2,21 (2,6%), до $88,74 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам в четверг оказало заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон больше не видит необходимости в заключении соглашения с Ираном.