BP втрое увеличила расходы на соцпроекты в Азербайджане

В первом полугодии текущего года компания BP и ее партнеры по совместным проектам, оператором которых она является, потратили более 0,5 млн долларов США на проекты социальных инвестиций в Азербайджане

В первом полугодии этого года компания BP и ее партнеры по совместным проектам, оператором которых она является, потратили более 0,5 млн долларов США на проекты социальных инвестиций в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию BP-Azerbaijan по итогам первого полугодия, это на 0,5 млн долларов США или в 2 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Данные проекты включают 16 образовательных программ, 3 проекта по созданию местных кадров и развитию предпринимательства, и 1 экологическую инициативу.

Кроме того, BP от своего имени потратила на спонсируемые в Азербайджане проекты примерно 0,9 млн долларов США, что на 0,6 млн или в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.