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    Bloomberg: ОПЕК обсуждает сроки продления сделки

    Страны ОПЕК могут одобрить план в общих чертах на встрече в Вене 30 ноября© REUTERS/ Heinz-Peter Bader

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) ведет переговоры о продлении сделки по сокращению добычи до конца 2018 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, одновременно с этим организация приступила к разработке стратегии выхода из соглашения.

    По информации, стратегия разрабатывается с целью успокоить инвесторов, заверить их, что ОПЕК не наводнит рынок нефтью после завершения сделки. Также отмечается, что страны ОПЕК могут одобрить план в общих чертах на встрече в Вене 30 ноября, а окончательный вариант может быть представлен в 2018 году.

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