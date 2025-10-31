Баку и Бишкек направят $2,5 млн на строительство малой ГЭС в Кыргызстане

Азербайджан и Кыргызстан одобрили проект строительства малой ГЭС мощностью 5,4 МВт на реке Кулун в Ошской области (Кыргызстан).

Как передает Report, об этом сообщает министерство экономики и коммерции Кыргызстана.

Проект был одобрен в ходе шестого заседания Совета Азербайджано-Кыргызского Фонда развития 30 октября в Бишкеке под председательством первого заместителя министра экономики Азербайджана Эльнура Алиева.

"На заседании стороны рассмотрели и утвердили изменения внутренних нормативных актов, а также был одобрен инвестиционный проект строительства малой гидроэлектростанции мощностью 5,4 МВт на реке Кулун в Кара-Кулжинском районе Ошской области. Реализация проекта позволит создать новые рабочие места и укрепить промышленный потенциал страны, снизить зависимость от импорта и обеспечить энергобезопасность страны", - говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта составляет $5,2 млн, из которых $2,5 млн предоставит Азербайджано-Кыргызский фонд развития.

Кроме того, на заседании обсуждены другие актуальные вопросы и проведено ознакомление с дополнительными проектами.