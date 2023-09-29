Байрактар: Жители Нахчывана смогут получать газ из Турции зимой следующего года

Турция надеется завершить проект строительства газопровода Игдыр-Нахчыван в кратчайшие сроки, чтобы зимой 2024 года потребители в Нахчыванской АР были обеспечены газом по этому газопроводу.

Турция надеется завершить проект строительства газопровода Игдыр-Нахчыван в кратчайшие сроки, чтобы зимой 2024 года потребители в Нахчыванской АР были обеспечены газом по этому газопроводу.

Как сообщает командированный в Нахчыван корреспондент Report, об этом во время брифинга заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

По его словам, они планируют завершить проект как можно скорее, уже в следующем году: "Жители Нахчывана зимой следующего года смогут получать газ по этому трубопроводу из Турции”.

Отметим, что фундамент газопровода Игдыр-Нахчыван был заложен 25 сентября. 15 декабря 2020 года в Анкаре между Азербайджаном и Турцией был подписан меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода Игдыр-Нахчыван. Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 10 февраля 2022 года, из государственного бюджета были выделены средства на строительство газопровода Игдыр-Нахчыван. Протяженность трубопровода от Игдыра до Садаракского района составляет 97,5 километра. Длина азербайджанского участка газопровода составляет 17,5 километров, турецкого - 80 километров. Трубопровод способен пропускать 2 млн кубометров газа в день и 730 млн кубометров в год, что полностью удовлетворит потребности Нахчывана в газе. В дальнейшем возможно увеличение пропускной способности трубопровода более чем в два раза.