    Бабек Гусейнов: Для поддержания продуктивности месторождений на Каспии необходимы новые технологии

    Энергетика
    • 25 ноября, 2025
    • 10:57
    Для сохранения производительности месторождений Каспийского региона требуются новые идеи и современные технологии.

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Бабек Гусейнов, выступая на конференции "SPE Caspian Technical Conference-2025" в Баку.

    По его словам, Каспийский бассейн остается одним из наиболее технически интересных и стратегически важных регионов.

    "Проекты здесь всегда отличались экспериментами, технологическими прорывами, долгосрочным развитием и крупными офшорными усовершенствованиями. Все это обусловлено необходимостью устойчивости, сотрудничества и постоянной адаптации. Это напоминает нам о том, что отрасль проходила через разные этапы и с каждым разом становилась сильнее. Это особенно важно для Каспийского региона, поскольку многие наши активы зрелые и требуют новых подходов", - отметил Гусейнов.

    Он добавил, что многие месторождения в Азербайджане и в целом в Каспийском регионе разрабатываются десятилетиями.

    "Однако они по-прежнему являются важнейшим элементом энергетической безопасности, экономической стабильности и будущего этого региона. Чтобы сохранить их продуктивность, нам необходимы новые идеи, современные технологии и новые компетенции. В этом смысле инновации имеют критическое значение".

    Babək Hüseynov: "Xəzərdəki yataqların məhsuldarlığını saxlamaq üçün yeni texnologiyaya ehtiyac var"
    SOCAR VP: New technology needed to sustain fields in Caspian region

